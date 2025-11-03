兵庫県のやぶ市観光協会は3日、氷ノ山で「初冠雪」が観測されたと発表しました。観光協会によりますと、養父市の氷ノ山では2日夜から降っていた雨が3日未明にみぞれになり、その後、雪へと変わったということです。3日午前11時にふもとの観光協会から山頂付近を観測したところ、標高1,400m付近にうっすらと雪が積もっていたということです。「初冠雪」の発表は去年より5日早く、兵庫県の最高峰に冬の便りが届きました。