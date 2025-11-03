「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）“モデル級美貌格闘家”として注目を集めるケイト・ロータス（２７）は地元神戸で韓国のイ・ボミ（２７）に判定３−０で勝利。ＲＩＺＩＮ２連勝を飾った。気合の入ったコーンロー姿で登場したケイト。ＭＭＡ３戦全勝の韓国選手を相手に、１回序盤から果敢に打撃で攻めていく。左ハイキック、右フックも浴びせたが、イ・ボミも反撃した。２回もケイ