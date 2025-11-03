岐阜県高山市の紅葉が赤く色づき、見頃を迎えています。さらに11月3日、奥飛騨温泉郷では朝から雪が…。紅葉と雪の不思議な景色が広がっていました。 【写真を見る】高山の紅葉見頃 奥飛騨温泉郷は雪と紅葉の競演 「飛騨・美濃せせらぎ街道」ではカエデや栃の木などが色づく 岐阜 （訪れた人）「紅葉は紅葉、雪は雪だから変な感じする」「季節を二つも感じられて得した」紅葉スポット「飛騨・美濃せせらぎ街道」。ここは高山市清