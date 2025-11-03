1999年に起きた事件。妻が殺害され、夫の高羽悟(69)さんは、情報提供を呼びかけ続けました。2010年には悟さんも尽力し、殺人罪などの時効が撤廃され、2025年10月31日、この事件の容疑者が逮捕されました。26年が経ち急展開を迎えた事件。スタジオ生出演で高羽悟さんに話を伺いました。 Q:逮捕の一報から3日、心境は 警察からの事情聴取も続いていますし、容疑者の動機が分かっていないので、奈美子の仏前にもまだ報告