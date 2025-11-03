みとよサイクルロード宝山湖香川県三豊市山本町神田 高速で長距離走行向きの自転車、ロードバイクの大会が香川県三豊市で開かれました。 2025年で13回目を迎えた「みとよサイクルロード宝山湖」です。香川用水調整池、宝山湖の周りなど1周3.5kmのコースを走ってタイムを競います。 3日は実力別に7つのレースが行われました。「大倉工業株式会社CUP」には全日本自転車競技選手権の