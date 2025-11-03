■これまでのあらすじ約束のファミレスに矢部マリアが登場。モデルのようなオーラに圧倒される主人公だったが、話してみると親しみやすい人で、この日もおさがりの服を大量に持ってきてくれていた。彼女の娘は服へのこだわりが強く、買っても着てくれないことが多いのだという…■娘がなにかを発見 ■どういうことー!? ■この日はおひらきに ■気になることはあるけど不倫疑惑はどこへやら…連絡を交換し、すっかり仲良くなった主