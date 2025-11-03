アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/03営業日時点＝ 上海重油 1.23％ 大連とうもろこし 0.84％ 上海銅 -0.14％ 大連ポリエチレン -0.5％ 上海異形鉄筋 -0.67％ 上海ゴム -1.04％ ＊数値は前日比％