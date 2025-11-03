日本ハムの清宮幸太郎内野手が、弟の初ヒットを祝福した。２日に神宮球場で行われた東京六大学野球秋季リーグ戦で、清宮福太郎外野手（早大）がリーグ戦初安打を記録。これに対しインスタグラムで「福太郎、初ヒットおめでとう！渋かったけど！でもみんな喜んでくれてよかったな！良い仲間たちに恵まれたな！！兄ちゃんも嬉しかった！！！早慶戦の最後の最後でヒット打てるなんて最高の思い出できたな！」と祝福した。「これ