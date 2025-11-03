◆第６回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３（１１月２日、門別競馬場・ダート１８００メートル、重）ダート競馬の祭典で、２３年にはフォーエバーヤングも勝った交流重賞は２歳馬１１頭（ＪＲＡ５、北海道６）で争われ、６番人気でＪＲＡのタマモフリージア（牝２歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）がゴール前で差し切り、重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分５５秒５。１０月１２日の新馬（京都・ダート１８００メートル