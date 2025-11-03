大道芸ワールドカップに出場したアーティストのパフォーマンス中に事故があり、観客一人が救急搬送されました。消防によりますと、3日午後3時20分ごろ、静岡市で開催されている大道芸ワールドカップの会場から「火が付いたスティックが観客にあたった」と消防に通報がありました。けがをしたのは観客の60代男性で、右の額あたりに軽いけがをしたということです。実行委員会では現在、状況を確認中だという