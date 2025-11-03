１０月２９日、呉忠市紅寺堡区の弘徳村でダイコンを収穫する農家の人。（呉忠＝新華社記者／楊植森）【新華社呉忠11月3日】中国寧夏回族自治区呉忠市紅寺堡（こうじほ）区でダイコンが収穫期を迎え、1万5200ムー（約10平方キロ）の畑が活気に包まれている。同区はここ数年、豊富な日照と広大な農地を生かしてダイコン栽培産業の振興に注力し、周辺農家の所得向上を後押ししている。１０月２９日、呉忠市紅寺堡区の弘徳村でダイコ