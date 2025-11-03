国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。現在メルセデスランク1位を走る佐久間朱莉（22＝大東建託）はコース内で調整。パットの練習を約1時間40分行い、フェースの向きなどを入念に確認した。2週前のマスターズGCレディースでは11打差をつける独走Vで今季4勝目を挙げた。前週の樋口久子・三菱電機レディース