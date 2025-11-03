女優の前田愛（42）が3日、自身のインスタグラムを更新し、10月31日に44歳の誕生日を迎えた夫の歌舞伎俳優・中村勘九郎を祝福した。10月は自身の誕生日、結婚記念日、そして夫の誕生日とお祝い続き。「Happy Birthday Masayuki」（勘九郎の本名は波野雅行）のプレートが飾られたケーキの写真をアップし、「HBD on 31. October.strawberry cakeで お祝い」と説明。「この一年も 健やかに 過ごせますように」と願いをつづった