【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２日、「相互関税」など関税政策の合法性を巡って５日に米連邦最高裁判所で開かれる口頭弁論について、「私は裁判に出席しない。決定の重要性から人々の注意をそらしたくないからだ」と自身のＳＮＳに投稿した。１０月には裁判に出席する意向を表明していたが、自身に注目が集まることを避ける考えを示した。トランプ氏は投稿で、「裁判は、この国の歴史上、最も重要なものの一