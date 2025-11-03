北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める「国民大集会」で発言する横田早紀江さん＝3日午後、東京都千代田区北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める「国民大集会」が3日、東京都内で開かれた。横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん（89）は「どうしてこんなに動かないんだろう。不思議な力が働いて解決に向かうことを心から願う」と述べ、出席した高市早苗首相らに協力を求めた。めぐみさんの弟で、家族会代表の拓也さ