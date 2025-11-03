「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）ブレイキングダウン出場から朝倉未来にスカウトされ、プロに転向した柔術家の安井飛馬（２４）はブラジリアン柔術家の鹿志村仁之介と対戦。判定０−３でプロアマ通じて初黒星を喫した。試合後、拳をあげ勝利の手応えを感じていた様子の安井だったが、判定は０−３。ぼう然とした表情を浮かべていた。試合後は「すごく悔しいです。全力で戦って判定で