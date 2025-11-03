剣道の男子選手で争う全日本選手権は3日、東京・日本武道館で行われ、星子啓太5段（警視庁）が4大会ぶり2度目の優勝を果たした。同時開催の全日本女子選手権は高橋萌子6段（神奈川県警）が7大会ぶり3度目の制覇。