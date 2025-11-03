ドジャースが劇的勝利でワールドシリーズ連覇を飾った２日、ヤクルト・村上宗隆内野手が自身のＸに「野球おもしろすぎないか」とつづった。短い文章ではあるが、村上の興奮度合いが伝わる文面になっている。村上は今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦が決定的となっており、コメント欄は大喜利さながらの状態になっている。「ブルージェイズに行って大谷、山本、佐々木とぶつかり合ってほしい」「ドジャー