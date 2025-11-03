香川県内を走る電車、「高松琴平電気鉄道＝ことでん」の魅力を知ってもらおうと、運転士の仕事などを体験できるイベントが高松市で開かれました。 【写真を見る】「ことでん電車まつり」家族連れらが運転士体験や電車の床下探検などを楽しむ【香川】 「次は空港通り、空港通りです」 ことでんの仏生山車両所で開かれた「ことでん電車まつり」です。 会場には車両が展示され、普段は見ることができない電車の底の構造を見学する