11月3日、豊田合成記念体育館（エントリオ）でウインターカップ2025の愛知県女子予選大会の決勝戦が行われた。 県予選優勝とインターハイ優勝枠、東海ブロック枠と合計3校が全国大会に進出できる愛知県。その決勝まで駒を進めたのは、強豪校である桜花学園高校と星城高校だった。試合は第1クォーターこそ競った展開を見せるも、桜花学園が徐々にリードを広げ38－27で前半を終了。後半