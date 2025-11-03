倉敷市のJFEスチール西日本製鉄所で文化の日恒例の「JFE西日本フェスタ」が開かれました。 【写真を見る】“文化の日”恒例「JFE西日本フェスタ」地域の人や従業員の家族らが楽しむ【岡山・倉敷市】 今年で44回目となった「JFE西日本フェスタ」は、地域の人や従業員の家族らに楽しんでもらおうと1979年から始まりました。 会場ではステージイベントのほか社員による模擬店や取引のある自動車メーカーの