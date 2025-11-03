学生駅伝日本一を決める全日本大学駅伝がきのう（2日）行われ、岡山市出身で青山学院大学・主将の黒田朝日選手が驚異の走りで区間新記録を打ち立てました。 愛知県の熱田神宮をスタートし8区間、106.8を繋ぐ全日本大学駅伝。岡山市出身でマラソンの日本学生記録を持つ青山学院大学の黒田朝日選手は5位でタスキを受け取りエース区間の7区を駆け出します。すると… （実況）「タスキを受け取った段階では1分45秒の差が