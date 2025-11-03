Photo: Shutterstock.com 2022年10月6日の記事を編集して再掲載しています。 ついに調査の手が入り、チェス界が震撼。2022年、チェス世界王者が相手の不正疑惑への抗議として試合放棄をしたニュースがありました。しかもおしりにバイブレータを仕込んで、そこへ外部から信号を送らせてたのではないかいう衝撃の疑惑でした。そこまでして勝ちたいか？疑惑のチェス・グランドマスターは19歳の