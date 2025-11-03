「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位Razer BlackShark V2 X WhiteRZ04-03240700-R3M1（Razer）3位Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1（Razer）4位G333 Gaming Earphones ブラックG333-BK（ロジクール）5位G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset BlackG