11月１日に開催されたプレミアリーグの第10節で、トッテナムはチェルシーとホームで対戦し、０ー１で敗れた。この試合のパフォーマンスを批判されているのが、途中出場で途中交代となったオランダ代表MFシャビ・シモンズだ。今夏にスパーズに加入した22歳は、ルーカス・ベリバルの負傷により、７分に緊急投入される。だが、73分にベンチへ下げられてしまった。 英紙『Daily Mail』は、この起用法について、「トッテナ