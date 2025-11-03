中国の習近平国家主席は11月1日夜、第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議への出席と国賓としての韓国訪問を終えて北京に戻った。習主席が韓国を訪問するのは約11年ぶりで、李在明（イ・ジェミョン）大統領と初の中韓首脳会談を行った。今回の訪問の重要な成果は、中韓戦略的協力パートナーシップについて再確認したことだ。中韓関係の新局面をどう切り開くかについて、習主席は、「戦略的意思疎通を強化し、相互