タレントで実業家の板野友美（34）が3日、自身のインスタグラムを更新。4歳愛娘とのハロウィーンの親子ショットを披露した。ハートやスペード、クローバー、ダイヤの絵文字などと共に、アトラクションをバックに、ミニーマウスのカチューシャ、黒と白のミニワンピース、黒のハイソックス、革靴、サングラス姿の自身と、「不思議の国のアリス」のアリスに扮した4歳長女のショットをアップ。ハッシュタグでは「Halloween」「母