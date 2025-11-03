秋季近畿地区大会の決勝が3日行われ、神戸国際大付（兵庫1位）が7―6で智弁学園（奈良1位）に競り勝ち、16年ぶり3度目の優勝を飾った。これで14日に開幕する明治神宮大会（高校の部）の出場10校中、東京代表を除く9地区の代表が決定した。＜明治神宮大会の初戦カード＞【14日】＜第1試合＞英明（四国）―帝京長岡（北信越）＜第2試合＞山梨学院（関東）―未定（東京）【15日】＜第1試合＞中京大中京（東海）