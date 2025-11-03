「唐津くんち」で市街地を巡行する曳山＝3日午前、佐賀県唐津市唐津神社（佐賀県唐津市）の秋祭りで、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている「唐津くんち」が3日、最大の見せ場である「御旅所神幸」を迎え、獅子やかぶとをかたどった豪華絢爛な曳山14台が市街地を練り歩いた。100人以上の男衆らが曳山を勢いよく綱で引き「エンヤ」「ヨイサ」のかけ声が響くなど、秋晴れの街は熱気に包まれた。「赤