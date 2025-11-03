中国・上海のハロウィーンの夜、「ドラえもん」のコスプレをした女性が警察に連行され、ＳＮＳ上では「党が言っていた?自由?はどこへ？」と、中国共産党の掲げる言論の自由を皮肉る声が上がっている。香港メディア・星島日報が２日、報じた。中国では毎年ハロウィーンになると、不適切な仮装をしたために逮捕されるという不条理な事件が頻繁に発生している。今年は上海で、ドラえもんに扮した女性が警察に連行されるという事件