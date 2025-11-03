人気コスプレイヤーのグラビアアイドルで、モデラーでもある東雲うみ(29)が3日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「ゴジラの日」に合わせて巨大フィギュアを抱える姿を公開した。 【写真】いかつすぎる見た目なのに...まるで愛猫を抱っこしているみたい 「スペゴジだぁいすき今日は『#ゴジラの日』だぞ!! !!祭りじゃ!!」とつづり、無数のフィギュアに囲まれた部屋で、ひときわ大きなスペースゴジラ