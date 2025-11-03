ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えます。これを記念し、2026年3月4日(水)から2027年3月30日(火)までの特別な一年間、25周年アニバーサリー・イヤーを開催！その第一弾として、2025年11月3日(月・休) に開催される「御堂筋ランウェイ」にて、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」が実施されました☆ ユニバーサル・スタジオ・ジ