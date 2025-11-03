２０２５大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは３日、新大阪駅や大阪梅田駅を始めとした大阪市内の主要駅各所に、万博の人気公式キャラクター「ミャクミャク」の新グラフィックの展開をスタートした。先月１３日に半年間の開催が終わり、今なお「万博ロス」が漂う中、近畿に木枯らし一号が吹いたこの日、冬が訪れた大阪をミャクミャクが再びアツくする。掲出場所は阪急大阪梅田駅（京都線、神戸線＝梅田１〜３階壁面パ