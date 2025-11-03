タレント・上沼恵美子（70）が3日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。大物女優を「日本一」と絶賛した。一足先に11月21日公開の山田洋次監督最新作「TOKYOタクシー」を観たという上沼。「よかったよ〜。いい映画でしたよ」とし、「倍賞千恵子さんってなんであんなに声が奇麗なんだろう。お年を召しても声はさくら（男はつらいよシリーズ）の時と一緒ですね」と、同映画に出演