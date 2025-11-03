「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）ＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５）＝キルギス＝が来場し、大みそかに次戦に臨むことを明言した。第９試合終了後に榊原信行ＣＥＯ（６１）に呼ばれて、小豆色のスーツ姿でケージに上がると「こんばんは関西。日本のファンの皆さん、温かい声援ありがとうございます」とあいさつした。９月の「ＲＩＺＩＮ．５１」でコ