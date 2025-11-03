東京・北区のマンションで火事がありました。マンションのベランダから黒い煙と炎が激しく噴き出しています。午後2時前、北区王子のマンションで「2階の隅の部屋から爆発音がして黒い煙が出て、火が出ている」と通報がありました。警視庁などによりますと、14階建てのマンションの2階のベランダから火が出たとみられています。目撃者は「急に燃えだした。煙がすごい出てて『火事だ。火事だ』って」と話します。火は、約1時間後にほ