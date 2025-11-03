プレミアリーグ第10節、首位アーセナルはアウェイでバーンリーを2-0と下し、勝ち点を上積みした。この試合で先制点を決めたのはFWヴィクトル・ギェケレシュだ。コーナーキックのボールをガブリエウ・マガリャンイスが折り返したところを頭で沈め、5試合連続の無得点に終止符を打った。ギェケレシュは左サイドのレアンドロ・トロサールに出した長い距離のスルーパスで2点目の起点ともなっており、さらに前線から惜しみない走りで守