バドミントン女子で、昨夏のパリ五輪ダブルス銅メダルの志田千陽（２８）＝再春館製薬所＝が３日、都内で行われたイベント「ＴＥＮＴＩＡＬＰｏｔｅｎｔｉａｌＰｒｏｊｅｃｔＶｏｌ．１」に出演した。バドミントン講習会では集まった３０人の応募者と笑顔で羽を打ち、その後に行われたコンディショニングセミナーでは、自身が意識する睡眠の工夫などを紹介。「１人でイベントをするのは初めてで緊張したけど、参加した人が