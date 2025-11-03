淡路島の観光農園でミカン狩りがシーズンを迎え、多くの人が訪れています。黄色く色づいたミカンをハサミで丁寧に摘み取っていきます。山の斜面を利用した兵庫県洲本市の農園では、小さな子どもでも手が届く高さに手入れされていて、その場で口に頬張る家族連れの姿もありました。こちらのミカンは皮が薄くさわやかな酸味と甘さが特徴です。今年は夏場の猛暑と雨が少なかった影響が懸念されましたが出来は上々だということ