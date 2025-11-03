１１月５日の「世界津波の日」を前に３日、和歌山県串本町で津波避難訓練が行われました。訓練は、南海トラフ巨大地震で和歌山県に大津波警報が発表される想定で行われました。港に近い津波避難ビルは企業の私有地のため、これまでカギがないと入れませんでしたが、今年からカギを暗証番号式に変更し、番号を住民に共有することで誰でも避難できるようになりました。串本町では最悪の場合、最大１７ｍの津波が想定されていて