◆第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１０００メートル、稍重）ダート競馬の祭典で、快足王決定戦に１４頭（ＪＲＡ６、船橋４、大井３、浦和１）が出走し、１番人気で川田将雅騎手が騎乗したＪＲＡのママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）はゴール前で追い込んできたが、２着だった。２０２３年にスプリンターズＳを勝っているが、芝＆ダート二刀流でのＧ１級勝利とはならず