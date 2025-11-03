◆全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準々決勝浜松開誠館３―１富士市立（３日、草薙陸上競技場）準々決勝が行われ、今夏の県総体王者・浜松開誠館が富士市立を３―１で下した。先制点を挙げたのはＭＦ岡田瑛太（３年）だ。前半２３分、ＦＷ田窪悠己（３年）が落としたところに走り込んでドリブルでゴール前へ。相手ＧＫが前に出て「コースがなかった」が、その股を抜く一撃でネットを揺らした。富士市立とは同じプリンス