歌手の倉木麻衣（43）が2日、名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館で全国ツアーをスタートさせた。テーマは「リラック素」。「いろいろなしがらみからのストレスを感じた時にも、自然の中にいるようにもっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる」という思いが込められている。セットリストも「癒やし」がテーマ。今回のツアーのために書き下ろした新曲「書き下ろされた新曲「リラック素〜What