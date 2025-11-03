韓国の俳優で歌手のソ・イングク（３８）が、２年ぶりとなる日本単独コンサートツアー「２０２５ＳＥＯＩＮＧＵＫＣＯＮＣＥＲＴＴＯＵＲＩＮＪＡＰＡＮ［ＳＩＧＮＡＬ］」を開催する。ソ・イングクの人気は韓国だけにとどまらず、日本でも熱い支持を集めている。スペシャルミニアルバム「ＩＲＯ」は、オリコンアルバムデイリーランキング１位、ｉＴｕｎｅｓＲ＆Ｂ／ソウル・トップアルバム３日連続１位、Ｋ