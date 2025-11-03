群馬県群馬町（現高崎市）で１９９８年に一家３人が殺害された事件で、県警は１日、殺人容疑で指名手配している元トラック運転手小暮洋史容疑者（５６）の情報提供をＪＲ高崎駅で呼びかけた。１１月は指名手配容疑者捜査強化月間で、この日は県警捜査１課の捜査員と高崎北署員ら約２０人が構内で小暮容疑者の顔写真が掲載されたウェットティッシュなどを駅利用者に配った。小暮容疑者は９８年１月１４日、一方的に好意を寄せ