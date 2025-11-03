アスレティック・ビルバオに所属するFWニコ・ウィリアムズは、鼠径部の痛みに悩まされており、手術を実施する可能性もあるようだ。2日、スペイン紙『マルカ』が報じている。「ダービーで彼をスタメン起用するのは、少々無理があった。以前から痛みを抱えていたからだ」とエルネスト・バルベルデ監督が口にしたように、“ロス・レオネス”のエースは、依然としてコンディションが上がってこない。開幕節セビージャ戦で、1得点1ア