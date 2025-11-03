11月3日、門別競馬場で行われたJBC2歳優駿（Jpn3・2歳・ダ1800m）は、田口貫太騎乗の6番人気、タマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のフルールドール（牝2・栗東・藤原英昭）、3着に8番人気のアヤサンジョウタロ（牡2・北海道・田中淳司）が入った。勝ちタイムは1:55.5（重）。1番人気で西村淳也騎乗、シーズザスローン（牡2・栗東・松永幹夫）は4着、2番人気で今村聖奈騎乗、ジュウリョ