元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。遊撃への強いこだわりと、コンバートされた三塁守備について教えを受けた意外な“師匠”との秘話を明かした。宮本氏は1994年ドラフト2位（逆指名）でヤクルト入り。プロ2年目の96年から遊撃のレギュラーを獲得し、2013年限りで現役引退するまで19年間にわたってチームひと筋