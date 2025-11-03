3日午前8時40分ごろ、兵庫県西宮市塩瀬町名塩の国道176号の尼子谷橋から警察官が落ちた、と119番があった。西宮署によると、交通事故の処理中だった同署の田原淳警部補（54）が約14メートルの高さから転落、頭部を強く打ち搬送先の病院で死亡が確認された。署によると、警部補は午前7時半ごろから他の警察官と2人で物損事故処理の作業をしていた。風で飛ばされた書類を取ろうとした際、誤って橋から茂みに転落したとみられる。