Image: Insta360 360度カメラって高いよなぁ…GoPro並みの価格にならんものか…と密かに願い続けて数年。その願いが「Insta360 X4 Air」の登場で叶えられたかもしれません。お値段は日本で56,900円（税込）、今すぐに購入可能な状態です。こちらは基本的に、Insta360の前モデル「X4」をお手頃版に再構成したもの。「X5」が日本で84,800円（税込）もすることを考えると、8Kの360°全方位映像